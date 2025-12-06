Программа Итоги года с Владимиром Путиным выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск

19 декабря — Mossovetinfo.ru — Программа Итоги года с Владимиром Путиным выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск., в полдень. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. Площадкой мероприятия станет московский Гостиный двор.



Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания.



Трансляцию Итогов года в прямом эфире будут вести девять федеральных телеканалов: Первый канал, Россия 1, НТВ, Россия 24, Пятый канал, ОТР, ТВ Центр, РЕН ТВ, а также МИР. Все федеральные телеканалы закладывают на программу три часа эфирного времени.



Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 2,5 миллиона за четыре часа до эфира программы, сообщил телеканал Россия 24.



В 2024 году прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, вышла в эфир в полдень 19 декабря. Всего на прямую линию поступило 2,2 млн вопросов. Их обрабатывали с помощью нейросети GigaChat. Искусственный интеллект определил и топ горячих тем по стране: доступность жилья, коммунальные услуги, здравоохранение, цены на продукты. Также президента спрашивали о международных отношениях, контактах с избранным президентом США Дональдом Трампом, перспективах БРИКС и доллара, сотрудничестве с Китаем.



В 2024 году Итоги года с Владимиром Путиным продлились четыре с половиной часа, за это время глава государства ответил на 76 вопросов, в том числе на 14 по тематике СВО.



Согласно последним данным ГигаЧата, женщины обращаются на прямую линию чаще мужчин - 67% против 33%. Каждое второе обращение (53%) поступает от граждан старше 56 лет, четверть (24%) - в возрасте от 36 до 55 лет, 13% - от 18 до 35 лет, 13% вопросов направили россияне до 18 лет.



По числу обращений лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, а самым популярным способом задать вопрос президенту является телефонный звонок.



Фото: сайт Кремля