 
Актуальные темы: переговоры
Общество     19.12.2025 09:11

Программа Итоги года с Владимиром Путиным выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Итоги года  Питин  трансляция  вопросы  пресс-конференция 

19 декабря — Mossovetinfo.ru — Программа Итоги года с Владимиром Путиным выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск., в полдень. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. Площадкой мероприятия станет московский Гостиный двор.

Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания.

Трансляцию Итогов года в прямом эфире будут вести девять федеральных телеканалов: Первый канал, Россия 1, НТВ, Россия 24, Пятый канал, ОТР, ТВ Центр, РЕН ТВ, а также МИР. Все федеральные телеканалы закладывают на программу три часа эфирного времени.

Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 2,5 миллиона за четыре часа до эфира программы, сообщил телеканал Россия 24.

В 2024 году прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, вышла в эфир в полдень 19 декабря. Всего на прямую линию поступило 2,2 млн вопросов. Их обрабатывали с помощью нейросети GigaChat. Искусственный интеллект определил и топ горячих тем по стране: доступность жилья, коммунальные услуги, здравоохранение, цены на продукты. Также президента спрашивали о международных отношениях, контактах с избранным президентом США Дональдом Трампом, перспективах БРИКС и доллара, сотрудничестве с Китаем.

В 2024 году Итоги года с Владимиром Путиным продлились четыре с половиной часа, за это время глава государства ответил на 76 вопросов, в том числе на 14 по тематике СВО.

Согласно последним данным ГигаЧата, женщины обращаются на прямую линию чаще мужчин - 67% против 33%. Каждое второе обращение (53%) поступает от граждан старше 56 лет, четверть (24%) - в возрасте от 36 до 55 лет, 13% - от 18 до 35 лет, 13% вопросов направили россияне до 18 лет.

По числу обращений лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, а самым популярным способом задать вопрос президенту является телефонный звонок.

Фото: сайт Кремля

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Итоги года  Питин  трансляция  вопросы  пресс-конференция 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:11 Общество Программа Итоги года с Владимиром Путиным выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск

11:20 Город (Москва и область) Спецпроект «Новогодние каникулы на ВДНХ» размещен на сайте выставки

10:56 В мире Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США

08:51 Происшествия ФСБ показала уничтожение бомбы, которую несла студентка для теракта в Волгодонске

20:43 Власть Законопроекты об ограничительных мерах для лиц, скрывающихся от правосудия за рубежом, рассмотрит Госдума

Актуальные материалы

10:56 В мире Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru