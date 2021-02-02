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Общество     02.02.2021 12:06

Прокуратура не возражает против приобщения письма из клиники «Шарите» к материалам дела Навального

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Теги:  Навальный  Алексей Навальный  суд 

2 февраля. Mossovetinfo.ru – Защита Алексея Навального попросила суд приобщить к материалам дела письмо из клиники «Шарите», прокуратура не возражает против приобщения справки к материалам дела.

Выездное заседание Симоновского районного суда Москвы по делу о замене Навальному условного срока на реальный проходит в здании Мосгорсуда.

В справке, выданной 15 января, сообщается, что вплоть до 15 января Навальный проходило лечение на момент осмотра он чувствовал себя хорошо, до 15 числа он наблюдался амбулаторно. После выписки из больницы он набрал 100% массы тела, восстановившись до показателей до инцидента.

При этом прокурор заявила, что Навальный ранее не представлял сведения во ФСИН своем местонахождении с конца сентября 2020 года по середину января 2021 года. «Хочу обратить внимание суда, что та справка из немецкой клинике "Шарите" о пребывании там, которую осужденный предоставляет сегодня, ранее не предоставлялась. Более того, сведения о местонахождении Навального не предоставлялись ни во ФСИН, ни в прокуратуру».

Представитель ФСИН заявил, что Навальный еще до госпитализации регулярно нарушал условия условного осуждения.

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Теги: 
Навальный  Алексей Навальный  суд 

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