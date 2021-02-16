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Общество     16.02.2021 10:56

Прокуратура попросила СК дать оценку оскорблению Навальным судьи на процессе о клевете на ветерана

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный  суд  прокуратура  оскорбление 

16 февраля. Mossovetinfo.ru – Представитель Гособвинения на процессе по делу о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, попросила выделить в отдельное производство оскорбления подсудимого в адрес потерпевшего, прокурора и судьи и направить материалы для рассмотрения в московское ГСУ СК РФ.

По мнению прокурора, оскорбления со стороны Навального прозвучали на предыдущем заседании суда.

Защита Навального выступила против заявления прокурора, посчитав, что оно недостаточно мотивировано.

Судья заявила, что решение направлять или не направлять материалы для проверки в СК РФ на предмет оскорбления Навальным участников процесса, она примет во время оглашения приговора.

После этого стороны перешли к прениям непосредственно по делу клевете.


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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  суд  прокуратура  оскорбление 

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