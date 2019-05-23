23 мая. Mossovetinfo.ru – Прошедшая среда, 22 мая, стала самым теплым днем в Москве с начала весны, сообщает РИА Новости, со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.



По данным синоптиков, в среду температура воздуха в Москве поднялась до 26,4 градуса тепла. Это самая высокая температура, зафиксированная в Москве с начала года.



Ранее сообщалось, что в конце недели в Москве ожидается похолодание, в пятницу температура воздуха в Москве не поднимется выше 19-21 градусов тепла.