23 мая. Mossovetinfo.ru – Прошедшая среда, 22 мая, стала самым теплым днем в Москве с начала весны, сообщает РИА Новости, со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
По данным синоптиков, в среду температура воздуха в Москве поднялась до 26,4 градуса тепла. Это самая высокая температура, зафиксированная в Москве с начала года.
Ранее сообщалось, что в конце недели в Москве ожидается похолодание, в пятницу температура воздуха в Москве не поднимется выше 19-21 градусов тепла.
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