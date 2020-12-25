25 декабря. Mossovetinfo.ru – В отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) Любови Соболь возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Об этом сообщается на сайте столичного управления СКР.
По данным следствия, 21 декабря группа лиц, среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке Москвы. Отмечается, что группа лиц использовала форму сотрудников Роспотребнадзора.
Отмечается, что Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома.
«Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия», - говорится в сообщении следственного комитета.
На неделе, в день опубликования последней части резонансного расследования Алексея Навального о деталях его отравления, Соболь звонила, транслируя акцию в прямом эфире, одному из называемых Навальным участников наблюдения за ним.
Утром 25 декабря Соболь сообщила, что в ее квартире проходит обыск. Затем глава ФБК Иван Жданов и ряд инфоканалов ФБК сообщили, что Соболь увезли на допрос.
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