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Общество     25.05.2021 12:49

Против Навального возбудили еще одно уголовное дело - адвокат

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный  уголовное дело  клевета 

25 мая. Mossovetinfo.ru — В отношении Алексея Навального возбуждено уголовное дело об оскорблении, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Навального Ольшу Михайлову.

По словам Михайловой, в отношении Навального возбуждено уголовное дело о клевете на судью Веру Акимову, которая рассматривала дело о клевете Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

При этом, обвинение Навальному пока не предъявлено.

Навальный в настоящее время отбывает наказание в колонии под Владимиром. Он приговорен к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  уголовное дело  клевета 

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