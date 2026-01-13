 
Актуальные темы: переговоры
Общество     19.01.2026 17:50

Процедура передачи квартиры Долиной Полине Лурье завершена

19 января — Mossovetinfo.ru — Певица Лариса Долина и ее несовершеннолетняя внучка выписаны из спорной квартиры в столичном районе Хамовники, квартира, в соответствии с решениями Верховного суда и Мосгорсуда, передана добросовестному покупателю Полине Лурье, исполнительное производство о выселении певицы завершено. Об этом в понедельник рассказала адвокат Долиной Мария Пухова.

Утром в понедельник приставы, на основании ранее возбужденного исполнительного производства о выселении певицы, вместе с представителями Долиной и Лурье работали в квартире. Адвокат Полины Лурье официально получила ключи от квартиры. Процедура передачи квартиры Долиной Полине Лурье завершена, исполнительное производство - тоже.

Также в понедельник стало известно, что депутат Госдумы, фракция Михаил Делягин внес в нижнюю палату парламента законопроект о защите от «эффекта Долиной». Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

«Законопроект направлен на устранение законодательного пробела при признании сделок недействительными с нарушением прав покупателей, выявленного правоприменительной и судебной практикой при оспаривании сделок, совершенных под влиянием обмана третьими лицами (так называемые возвратные продажи или «случай Долиной»), – говорится в пояснительной записке.

Комментируя сегодняшние новости о том, что адвокат Лурье получила ключи от квартиры, которую пыталась захватить Долина, Михаил Делягин в своем телеграм-канале отметил:

«Для остальных жертв мошеннических «возвратных» продаж — и далеко не только квартир — ад и грабеж при помощи судов продолжается.
Более того, продолжается и мошенничество: буквально вчера прошли сообщения об очередном пожилом продавце квартиры, который ее продал и тут же после продажи отсудил, прямо признавшись в суде в мошенничестве!!!! А суд обязал пожилого мошенника всего лишь вернуть деньги, но их у него, как водится, «уже нет»».

