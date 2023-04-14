16 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили пасхальную службу в ...

15 апреля. Mossovetinfo.ru - 15 апреля 2023 года по сложившейся традиции в Москву из Иерусалима Фондом Андрея Первозванно...