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Общество     16.04.2023 08:59

Путин и Собянин приехали на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

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Теги:  Храм Христа Спасителя  Патриарх  Путин  Собянин  пасхальная служба 

16 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на 16 апреля. Торжественный молебен в честь праздника проводил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В ходе патриаршей литургии в храм доставили Благодатный огонь из Иерусалима.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных россиян с Пасхой, отметив, что в этот день в столице много света, тепла и душевная атмосфера.

В столице в Пасхальную ночь продлили работу городского транспорта, а в праздничный день запустят специальные бесплатные маршруты (схема) от метро и железнодорожных станций до 16 кладбищ, а автобусы до других 18 кладбищ будут ходить чаще.

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Карта места

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Теги: 
Храм Христа Спасителя  Патриарх  Путин  Собянин  пасхальная служба 

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