Путин ответил на вопрос про отравление Навального

11 февраля. Mossovetinfo.ru – Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале опубликовал ответ президента России Владимир Путина об отравлении Алексея Навального.



Встречу с главными редакторами российских СМИ Путин провел в среду, 10 февраля.



«Наши врачи не нашли никаких следов отравляющих веществ в анализах. В разговоре с президентом Макроном я попросил прислать нам анализы, сделанные во французской лаборатории, поскольку наши врачи ничего не обнаружили. Отказ. Тогда я предложил, чтобы наши врачи приехали во Францию в эту лабораторию для ознакомления с результатами анализа. Отказ», - приводит слова Путина Венедиктов.



Также по словам президента России, Россия предложила французской стороне вариант, при котором французские врачи приедут в Россию с результатами анализов, и если будет установлено, что российские врачи что-то не заметили, если есть хоть малейшее доказательство отравления Навального - в России немедленно откроют по этому факту уголовное дело. Однако по словам Путина, и на это предложение последовал отказ.



20 августа Навальному стало плохо в самолете, после экстренной посадки в Омске он был госпитализирован. Позднее Навального перевезли в немецкую клинику Charite. Сам Навальный утверждает, что его пытались отравить, этой же версии придерживаются некоторые страны ЕС. В России версию отравления опровергают.