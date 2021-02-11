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Общество     11.02.2021 10:20

Путин ответил на вопрос про отравление Навального

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Теги:  Алексей Венедиктов  Владимир Путин  Алексей Навальный  отравление 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале опубликовал ответ президента России Владимир Путина об отравлении Алексея Навального.

Встречу с главными редакторами российских СМИ Путин провел в среду, 10 февраля.

«Наши врачи не нашли никаких следов отравляющих веществ в анализах. В разговоре с президентом Макроном я попросил прислать нам анализы, сделанные во французской лаборатории, поскольку наши врачи ничего не обнаружили. Отказ. Тогда я предложил, чтобы наши врачи приехали во Францию в эту лабораторию для ознакомления с результатами анализа. Отказ», - приводит слова Путина Венедиктов.

Также по словам президента России, Россия предложила французской стороне вариант, при котором французские врачи приедут в Россию с результатами анализов, и если будет установлено, что российские врачи что-то не заметили, если есть хоть малейшее доказательство отравления Навального - в России немедленно откроют по этому факту уголовное дело. Однако по словам Путина, и на это предложение последовал отказ.

20 августа Навальному стало плохо в самолете, после экстренной посадки в Омске он был госпитализирован. Позднее Навального перевезли в немецкую клинику Charite. Сам Навальный утверждает, что его пытались отравить, этой же версии придерживаются некоторые страны ЕС. В России версию отравления опровергают.

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Теги: 
Алексей Венедиктов  Владимир Путин  Алексей Навальный  отравление 

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