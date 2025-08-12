 
Актуальные темы: переговоры
Общество     18.08.2025 00:53

Путин поздравил РГО, оценив огромный вклад организации в укрепление России

18 августа — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поздравил Русское географическое общество (РГО) с 180-летием, отметив огромный вклад РГО в развитие и укрепление российского государства. Видеообращение-поздравление Путина опубликовано на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Сегодня, 18 августа, исполняется 180 лет со дня основания Русского географического общества – одного из старейших и авторитетных общественных объединений нашей страны... Вклад этой легендарной организации в развитие и укрепление государства российского, в его научные и ратные триумфы, в приумножение национального богатства, безо всякого преувеличения, огромен», - говорится в поздравлении.

История Русского географического общества, его достижения и великие имена навечно неразрывно связаны с судьбой Отечества, - сказал Путин в поздравлении.
Во многом благодаря РГО Россия стала одним из лидеров в таких сферах, как рачительное, сбалансированное освоение и использование природных богатств, формирование глобальных транспортных маршрутов, отметил Путин.

По словам Путина, РГО стало родоначальником отечественного заповедного дела и природоохраны, всеобщей переписи населения и системного сбора этнографических данных и сейчас Русское географическое общество активно открывает новые направления работы.

Путин выразил признательность учёным и волонтёрам, исследователям и путешественникам, краеведам, этнографам, поисковикам и также поблагодарил медиа- и попечительский советы Русского географического общества, пожелав членам и друзьям РГО – успехов во всех начинаниях.

Напомним, 18 августа 2015 года, в день 170-летнего юбилея РГО, Президент России Владимир Путин поучаствовал в одной из экспедиций Русского географического общества по обследованию античных кораблей, затонувших в Чёрном море и совершил глубоководное погружение на специальном батискафе. Главу государства на специальном катере сопровождала делегация членов попечительского совета РГО в число которых входил и мэр Москвы Сергей Собянин.

