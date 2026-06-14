Путин: западные элиты используют киевский режим как таран в борьбе с Россией

28 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин 28 июня 2026 года принял участие в заседании XXIII съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», выступил на съезде, заявив, в том числе, что западные элиты продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией и что безопасность России и ее граждан будет обеспечена.



«Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту – тоже не получается. Вот и продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ», - сказал Путин.



Президент также, обращаясь к съезду, отметил: «сил и средств, политической воли у нас достаточно, хватает. В этом ни у кого не должно быть сомнений. Да, мы видим проблемы. Мы это осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность наших рубежей на долгую историческую перспективу. Именно к этому мы и стремимся».



Путин также сказал, что выборы в Госдуму в сентябре «пройдут в установленные сроки, в строгом соответствии с законом, будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Необходимые поручения на этот счёт сформулированы и, безусловно, будут даны».



Фото и цитаты - пресс-служба Кремля, Съезд партии «Единая Россия», 28.06.2026