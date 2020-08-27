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Общество     27.08.2020 08:53

Пять московских парков приглашают на акцию «Ночь кино»

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Теги:  парки  Ночь кино 

27 августа. Mossovetinfo.ru - Пять московских парков присоединятся к общегородской акции «Ночь кино», которая состоится 29 августа.

В Бабушкинском, Перовском, Измайловском парках, в Саду имени Баумана, а также в парке «Фили» пройдут бесплатные кинопоказы под открытым небом.

Посетители увидят 3 самых популярных российских фильма 2019-2020 годов: комедию «Холоп», мелодраму «Лед-2 », а также, семейный мультфильм «Иван-царевич и Серый волк-4».

Вход на бесплатные киносеансы в парках свободный, без регистрации. Расписание сеансов можно узнать на mos.ru.

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Карта места

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Теги: 
парки  Ночь кино 

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