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Общество     01.02.2021 16:39

Рассмотрение дела о замене Навальному условного срока на реальный пройдет в Мосгорсуде

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Теги:  суд  Мосгорсуд  Алексей Навальный  перенос 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Рассмотрение дела о замене Алексею Навальному условного срока на Реальный перенесено в здание Мосгорсуда, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Такое решение было принято в связи с большим числом заявок на аккредитацию, поступивших от различных СМИ. Кроме того, перенос рассмотрения дела в здание Мосгорсуда позволит обеспечить принципы гласности и открытости судопроизводства, и в тоже время соблюсти социальную дистанцию в ходе заседания.

12 января ФСИН обратилась в суд с требованием заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В 2014 году Навальный был осужден на 3,5 года условно за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет. Генеральная прокуратура заявила, что поддержит представление ФСИН. Рассмотрение дела состоится 2 февраля.

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Теги: 
суд  Мосгорсуд  Алексей Навальный  перенос 

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