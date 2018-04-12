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Общество     12.04.2018 10:50

Рассмотрение дела по существу о блокировке Telegram состоится 13 апреля

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Теги:  Telegram  блокировка  суд  Роскомнадзор  ФСБ 

12 апреля. Mossovetinfo . ru - - 13 апреля в 10:00 в Таганском суде начнется рассмотрение дела по существу по иску Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ.

Об этом в сообщила судья Таганского суда Юлия Смолина, удовлетворившая 12 апреля ходатайство о привлечении ФСБ в качестве третьего лица по иску Роскомнадзора о блокировке Telegram.

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Теги: 
Telegram  блокировка  суд  Роскомнадзор  ФСБ 

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