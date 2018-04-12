Рассмотрение дела по существу о блокировке Telegram состоится 13 апреля

12 апреля. Mossovetinfo . ru - - 13 апреля в 10:00 в Таганском суде начнется рассмотрение дела по существу по иску Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ.



Об этом в сообщила судья Таганского суда Юлия Смолина, удовлетворившая 12 апреля ходатайство о привлечении ФСБ в качестве третьего лица по иску Роскомнадзора о блокировке Telegram.