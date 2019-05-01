1 мая. Mossovetinfo.ru – Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве в четверг, 2 мая. Об этом сообщает портал «Метеоновости».



Атмосферное давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба. Действующий рекорд для 2 мая был установлен в 1983 годе (737 миллиметров ртутного столба).