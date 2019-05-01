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Общество     01.05.2019 15:10

Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве 2 мая

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Теги:  погода  прогноз погоды 

1 мая. Mossovetinfo.ru – Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве в четверг, 2 мая. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Атмосферное давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба. Действующий рекорд для 2 мая был установлен в 1983 годе (737 миллиметров ртутного столба).


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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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