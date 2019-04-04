4 апреля. Mossovetinfo.ru – Известный советский и российский режиссер, сценарист и актер, Народный артист СССР Георгий Данелия скончался в Москве в возрасте 88 лет, сообщает «Новая газета» со ссылкой на семью кинорежиссера.
В последние годы Данелия тяжело болел, в феврале он был помещен в реанимацию одной из московских больниц в связи с воспалением легких. Врачи ввели режиссера в искусственную кому.
Данелия известен как автор популярных кинофильмов «Я шагаю по Москве», «Не горюй», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!» и других.
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