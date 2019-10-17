17 октября. Mossovetinfo.ru – Резкое потепление, переменная облачность, кратковременные дожди и падение давления ожидаются в Москве в четверг, 17 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +15…+17°, по области +12…+17°. Это на 6-8 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление упадет и составит 746 миллиметров ртутного столба.