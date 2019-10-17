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Общество     17.10.2019 08:10

Резкое потепление и падение давления ожидаются в Москве 17 октября

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Теги:  погода 

17 октября. Mossovetinfo.ru – Резкое потепление, переменная облачность, кратковременные дожди и падение давления ожидаются в Москве в четверг, 17 октября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +15…+17°, по области +12…+17°. Это на 6-8 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление упадет и составит 746 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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