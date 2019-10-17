17 октября. Mossovetinfo.ru – Резкое потепление, переменная облачность, кратковременные дожди и падение давления ожидаются в Москве в четверг, 17 октября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +15…+17°, по области +12…+17°. Это на 6-8 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление упадет и составит 746 миллиметров ртутного столба.
08:10 Общество Резкое потепление и падение давления ожидаются в Москве 17 октября
17:18 Город (Москва и область) Две конечные станции автобусов и троллейбусов построят в Москве
16:25 Власть Путин подписал закон об усилении наказания за браконьерство
15:34 Происшествия В Генпрокуратуре рассказали о появлении в России нового вида фальшивых купюр
15:19 Город (Москва и область) Установку вторых дверей в вестибюлях московского метро завершат до 20 октября
07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года
10:55 Город (Москва и область) В составе Рублево-Архангельской линии метро может появиться станция «Пресня»