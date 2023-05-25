Роскачество назвало лучшее в России эскимо

31 мая — Mossovetinfo.ru — Согласно лабораторным испытаниям Роскачества в исследовании 2023 года, высококачественным мороженым признано эскимо пяти марок, — сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе Роскачества.



«Это продукция «Вологодский пломбир» (ООО «Вологодское мороженое», Вологодская обл.), «Настоящий пломбир» (ГК «Русский холод»/ изготовитель ООО «Лагуна Койл») «Ростагрокомплекс» (ООО «РАМОЗ», Ярославская обл.), «Свитлогорье» Дмитровского молочного завода (г. Москва), закупленное в сети «Лента», а также эскимо «Чистая линия» (Московская область)», - говорится в сообщении.



В то же время в 15% исследованного эскимо обнаружены фитостерины, содержание которых говорит о том, что производители добавляли растительные жиры в состав мороженого —такая продукция не может называться пломбиром и является фальсификатом.



Кроме того, в эскимо одной марки, «Гостовский пломбир», выявлено превышение норм антибиотика тетрациклина.



Также испытания показали, что ни в одном мороженом нет искусственных подсластителей, а место закупки не влияет на качество и безопасность продукции.



В закупку Роскачества вошло эскимо пломбир ванильный без каких-либо наполнителей в виде орехов, карамели, джемов, шоколада и пр., то есть обычное эскимо с глазурью или в шоколаде, закупленное в онлайн и офлайн-ритейле, продукция охватила 9 регионов производства.