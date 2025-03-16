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Общество     24.03.2025 15:45

Роскомнадзор объясняет сбои у ряда интернет-сервисов в РФ использованием иностранной инфраструктуры

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Теги:  Роскомнадзор  технический сбой  сервисы 

24 марта — Mossovetinfo.ru — Проблемы с доступом к ряду сервисов в РФ фиксирует подведомственный Роскомнадзору (РКН) Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует проблемы в доступности ряда сервисов. Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», - говорится в сообщении.

Россияне жалуются на сбои в работе ряда интернет-сервисов, следует из данных Downdetector. Также в Telegram-каналах сообщалось, что в Рунете произошел массовый сбой. Медленно работали мессенджеры, банки, сотовые операторы и провайдеры.

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Теги: 
Роскомнадзор  технический сбой  сервисы 

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