 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     30.06.2023 19:08

Роскомнадзор ограничил доступ в РФ к сайтам медиагруппы и холдинга «Патриот»

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Пригожин  Евгений Пригожин  медиагруппа «Патриот»  сайты  блокировка  журналисты  увольнение 

30 июня — Mossovetinfo.ru — Роскомнадзор ограничил доступ в РФ к сайтам медиагруппы «Патриот» и к сайтам изданий холдинга «Патриот» Евгения Пригожина – РИА ФАН (Федерального агентства новостей»), «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Народные новости , следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете. Об этом сообщает ТАСС.

Входящая в холдинг редакция «Невских новостей» сообщила о своем закрытии.

Основания для блокировки не указываются. В настоящее время сайты всех изданий недоступны.

В Роскомнадзоре ранее сообщили ТАСС, что «ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже».

До мая текущего года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин занимал пост главы попечительского совета медиагруппы «Патриот»

Ранее сообщества медиагруппы «Патриот» были заблокированы во «ВКонтакте».

«В медиахолдинге «Патриот», попечительский совет которого возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, сотрудникам 30 июня объявили об увольнении. Входящая в холдинг редакция «Невских новостей» сообщила о своем закрытии», - сообщает «Фонтанка».

Также, как стало известно «Фонтанке», «об увольнении без выплаты компенсации и закрытии всех проектов холдинга сотрудникам «Патриота» объявили в рабочем чате. По словам одного из собеседников редакции, один из проектов холдинга, возможно, продолжит работу на волонтерских началах».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Пригожин  Евгений Пригожин  медиагруппа «Патриот»  сайты  блокировка  журналисты  увольнение 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:08 Общество Роскомнадзор ограничил доступ в РФ к сайтам медиагруппы и холдинга «Патриот»

14:59 В мире 170 млрд евро международной помощи с начала конфликта (СВО) с РФ получила Украина - Синьхуа

12:25 Общество Глава СПЧ запросил у МВД статистику по ДТП с самокатами за апрель, май, июнь 2023 года

12:01 В России Режим ЧС введен в районе Тувы после госпитализации мужчины с диагнозом "сибирская язва"

11:11 Город (Москва и область) Дождь, гроза, град и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 30 июня

Актуальные материалы

16:20 Общество Путин: «сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны»

10:10 Другое Береговая охрана США обнаружила останки, которые предположительно принадлежат погибшим на батискафе «Титан»

14:10 В России Путин, обращаясь к участникам пресечения попытки мятежа: вы защитили конституционный строй, фактически остановили гражданскую войну

09:30 Общество Списки "элиты", улетевшей из России 24 июня при попытке вооруженного мятежа предложено опубликовать - Гусев

11:40 Город (Москва и область) На Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание по будням с 19:00 до 6:00 с 30 июня по 27 июля

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru