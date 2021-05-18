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Общество     18.05.2021 10:50

Россиян предупредили о распространенных схемах обмана на кассе супермаркета

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Теги:  супермаркеты  кассы  обман 

18 мая. Mossovetinfo.ru — Существует много способов обмануть покупателя на кассе супермаркета, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова.

При этом, от обмана не спасают ни современное «умное» оборудование, ни системы мониторинга, ни наличие электронных весов. Все они не могут исключить человеческий фактор.

Одним из самых распространенных способов обмана покупателя на кассе является лишний товар в чеке. Продавец на кассе может дважды пробить один и тот же товар, или добавить какой-то товар в чек самостоятельно. Такой вариант обмана возможен, когда у человека большое количество покупок. Также продавец может неправильно дать сдачу.

Еще один распространенный вариант обмана покупателей - акции «1+1», когда два товара продаются по цене одного. Если покупатель не заметил объявления об этой акции и принес на кассу один товар, продавец может внести в чек две единицы товара и второй оплаченный товар забирает себе.

Если в магазине используется накопительная карта, продавец может использовать вместо карты покупателя свою, тогда все балы за покупки идут ему.

Чтобы не стать жертвой обмана, покупателям рекомендуют внимательно изучать чек не отходят от кассы.

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Теги: 
супермаркеты  кассы  обман 

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