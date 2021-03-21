Россиянам рассказали, что делать, если на карту пришел «ошибочный» перевод

21 марта. Mossovetinfo.ru – В Банке России и других банках рассказали, что нужно делать, если на карту пришел денежные перевод от неизвестного, который требует его вернуть. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей банков, мошенники таким образом могут не только завладеть чужими деньгами, но и втянуть человека в преступную схему по обналичиванию или отмыванию денег.



Злоумышленники под разными предлогами просят отправить деньги по другим реквизитам человеку, которому они якобы предназначались. Иногда они даже угрожают уголовным преследованием и судом.



В Банке России в случае попадания в такую ситуацию рекомендовали сразу же обратиться в свой банк, написать заявление на возврат средств и посоветовать человеку, который просит вернуть деньги, сделать то же самое.

