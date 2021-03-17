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Общество     17.03.2021 09:45

Россияне хотят отменить пенсионную реформу и ЕГЭ - опрос

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Теги:  ВЦИОМ  опросы  законы  пенсионная реформа  ЕГЭ  налоги  смертная казнь 

17 марта. Mossovetinfo.ru – Граждане современной России хотели бы отменить пенсионную реформу и ЕГЭ, изменить налоговую систему и вернуть смертную казнь, следует из данных опроса, проведенного всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отвечая на вопрос, чтобы они предложили поменять, оказавшись на месте советника президента, 14% опрошенных предложили бы отменить пенсионную реформу и вернуть пенсионный возраст, 6% хотели бы изменить налоговую систему и сократить налоги, 3% предложили бы вернуть старую версию Конституции, 2% - отменить мораторий на смертную казнь.

В тоже время 53% респондентов выбрали вариант «Другое», а 63% затруднились с ответом.

Кроме того, в вопросе о том, какие законы необходимо принимать в современной России, 7% считают, что необходимо ужесточить законы о наказаниях за взяточничество, 6% считают, что нужно принять законы, направленные на развитие страны, 5% заявили о необходимости отмены ЕГЭ, 2% считают необходимым принять закон о домашнем насилии. Вариант «Другое» выбрали 35% опрошенных, 54% затруднились с ответом.

В ответе на каждый вопрос можно было выбрать до 5 вариантов.

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Теги: 
ВЦИОМ  опросы  законы  пенсионная реформа  ЕГЭ  налоги  смертная казнь 

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