10 апреля. Mossovetinfo.ru – Для благополучной жизни в среднем россиянам необходимо 66 тысяч рублей в месяц, следует из данных опроса Финансового университета при правительстве РФ, которые приводит «Российская газета».



Наибольшие запросы по необходимой для благополучной жизни зарплате, у москвичей – жители Москвы считают, что в месяц им необходимо не менее 100 тысяч рублей. Жителям Санкт-Петербурга для благополучной жизни требуется 91 тысяча рублей в месяц. Высокие требования по зарплате отмечаются также у жителей подмосковных городов: Балашихи, Подольска и Химок.



Самые низкие запросы по необходимой для благополучной жизни зарплате у жителей Барнаула и Якутска (55 тысяч рублей в месяц), Улан-Удэ (54 тысячи) и Читы (50 тысяч).



Также сообщается, что 24% жителей крупных и средних городов России считают, что уже добились необходимого уровня зарплаты, 19% планируют достичь его в течение 5 лет, 48% считают, что никогда не смогут зарабатывать столько, сколько им необходимо.