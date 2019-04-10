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Общество     10.04.2019 09:45

Россияне назвали размер необходимой для благополучной жизни зарплаты

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Теги:  зарплата  опросы 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – Для благополучной жизни в среднем россиянам необходимо 66 тысяч рублей в месяц, следует из данных опроса Финансового университета при правительстве РФ, которые приводит «Российская газета».

Наибольшие запросы по необходимой для благополучной жизни зарплате, у москвичей – жители Москвы считают, что в месяц им необходимо не менее 100 тысяч рублей. Жителям Санкт-Петербурга для благополучной жизни требуется 91 тысяча рублей в месяц. Высокие требования по зарплате отмечаются также у жителей подмосковных городов: Балашихи, Подольска и Химок.

Самые низкие запросы по необходимой для благополучной жизни зарплате у жителей Барнаула и Якутска (55 тысяч рублей в месяц), Улан-Удэ (54 тысячи) и Читы (50 тысяч).

Также сообщается, что 24% жителей крупных и средних городов России считают, что уже добились необходимого уровня зарплаты, 19% планируют достичь его в течение 5 лет, 48% считают, что никогда не смогут зарабатывать столько, сколько им необходимо.


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Теги: 
зарплата  опросы 

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