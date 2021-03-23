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Общество     23.03.2021 09:06

Россияне назвали самые привлекательные для переезда города

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Теги:  опрос  переезд  города 

23 марта. Mossovetinfo.ru — Большинство россиян не готовы переезжать в другие города, сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Работа.ру».

Не готов переезжать в другой город 51% респондентов, принявших участие в опросе.

В то же время, чаще всего участники опроса готовы переехать в Москву - 22%, Санкт-Петербург - 14% и Сочи - 10%.

Кроме того, 8% готовы переехать в Краснодар, и по 3% - в Калининград Екатеринбург или Казань.

В Новосибирск, Ростов-на-Дону или Нижний Новгород готовый переехать по 2% респондентов, в Воронеж, Самару, Владивосток, Красноярск, Волгоград, Уфу, Пермь, Хабаровск, Челябинск или Омск - по 1%.

В качестве причины возможного переезда чаще всего (38%) опрошенные называли более высокие зарплаты и карьерный рост.

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Карта места

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Теги: 
опрос  переезд  города 

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