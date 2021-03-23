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Общество     23.03.2021 15:59

Россияне высказали мнение о замедлении работы Twitter

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Теги:  Роскомнадзор  Twitter  ВЦИОМ  опрос 

23 марта. Mossovetinfo.ru — Большинство Россиян замедление работы Twitter в связи невыполнением требований Роскомнадзора, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению 77% респондентов, обвинения Роскомнадзора в адрес Twitter по поводу неудаления незаконного контента кажутся скорее справедливыми. 23% опрошенных считают обвинения несправедливыми.

73% опрошенных считают, что возможная блокировка Twitter если соцсеть в течение месяца не удалит незаконный контент, будет справедливым решением. 37% считают такую меру несправедливой.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter на территории России. Как сообщило ведомство, с 2017 года Twitter проигнорировал более 28 тысяч требований об удалении незаконного контента. В руководстве Twitter замедление работы соцсети назвали «попытками заблокировать и ограничить общественную дискуссию в интернете». Позднее один из руководителей Роскомнадзора заявил, что Twitter может быть полностью заблокирован в России, если не пойдет на сотрудничество с ведомством по вопросам удаления запрещенного контента.

Во вторник, 23 марта Роскомнадзор сообщил, что Twitter начал удалять незаконный контент, однако темпы удаления назвал неудовлетворительными.

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Теги: 
Роскомнадзор  Twitter  ВЦИОМ  опрос 

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