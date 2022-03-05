 
Актуальные темы: коронавирус Украина Донбасс санкции
Общество     05.03.2022 05:12

РПЦ: в ближайшие воскресенья — 6, 13 и 20 марта — пройдет сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  РПЦ  беженцы  помощь 

5 марта. Mossovetinfo.ru - По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в российских храмах и монастырях в ближайшие воскресенья — 6, 13 и 20 марта — пройдет сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям, оставшимся в зоне конфликта. Об этом сообщает официальный портал РПЦ.

Со ссылкой на информационную сводку Синодальныйого отдела по церковной благотворительности и социальному служению от 4 марта 2022 года также сообщается, что Средства поступят на счет Синодального отдела по благотворительности, который координирует помощь Церкви беженцам, а в епархиях, в которых развернуты пункты временного размещения (ПВР), собранные средства напрямую направят на помощь беженцам.

Подробнее смотрите материал на портале РПЦ – Нарастают объемы помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям. Информационная сводка о помощи беженцам (от 4 марта 2022 года).

Фото – сайт РПЦ.


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
РПЦ  беженцы  помощь 

Возврат к списку

Лента новостей

05:12 Общество РПЦ: в ближайшие воскресенья — 6, 13 и 20 марта — пройдет сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям

09:42 Происшествия Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве около 2 млн руб

17:26 В мире Путин - Макрону: задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

10:43 Общество Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции

Актуальные материалы

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

21:03 Общество Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам "Эхо Москвы"

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

23:59 В мире В Кремле подписаны указы о признании Донецкой и Луганской народных республик

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru