С флагом России, впервые с 2014 года, вышли на церемонию открытия Игр паралимпийцы

7 марта— Mossovetinfo.ru — Сборная России впервые с 2014 года прошла на церемонии открытия Паралимпийских игр со своим, российским, флагом.



Впервые с 2014 года российские атлеты выступят на Играх с флагом и гимном, без каких-либо ограничений.



Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр прошла в итальянской Вероне в пятницу в античном амфитеатре «Арена-ди-Верона», построенном около 30 года нашей эры.



XIV Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо (Италия).



Соревнования пройдут на тех же объектах, что и зимние Олимпийские игры.



Всего в Паралимпийских играх примут участие около 600 спортсменов, будут разыграны 79 комплектов медалей по шести видам спорта: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, хоккей-следж, керлинг на колясках. Это на один комплект медалей больше, чем было на Паралимпийских играх 2022 года в Пекине.



В горнолыжном спорте Россию представят трехкратный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, в лыжных гонках – шестикратный чемпион мира Иван Голубков и бронзовый призер чемпионата мира Анастасия Багиян (спортсмен-ведущий – Сергей Синякин), в сноуборде – победитель этапа Кубка Европы Дмитрий Фадеев и победитель этапа Кубка Европы Филипп Шеббо.



По политическим причинам от участия в церемонии открытия отказались представители олимпийских комитетов Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Украины.