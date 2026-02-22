 
Актуальные темы: переговоры
Общество     07.03.2026 08:37

С флагом России, впервые с 2014 года, вышли на церемонию открытия Игр паралимпийцы

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Паралимпийские игры  Италия  Россия  сборная  флаг  гимн 

7 марта— Mossovetinfo.ru — Сборная России впервые с 2014 года прошла на церемонии открытия Паралимпийских игр со своим, российским, флагом.

Впервые с 2014 года российские атлеты выступят на Играх с флагом и гимном, без каких-либо ограничений.

Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр прошла в итальянской Вероне в пятницу в античном амфитеатре «Арена-ди-Верона», построенном около 30 года нашей эры.

XIV Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо (Италия).

Соревнования пройдут на тех же объектах, что и зимние Олимпийские игры.

Всего в Паралимпийских играх примут участие около 600 спортсменов, будут разыграны 79 комплектов медалей по шести видам спорта: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, хоккей-следж, керлинг на колясках. Это на один комплект медалей больше, чем было на Паралимпийских играх 2022 года в Пекине.

В горнолыжном спорте Россию представят трехкратный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, в лыжных гонках – шестикратный чемпион мира Иван Голубков и бронзовый призер чемпионата мира Анастасия Багиян (спортсмен-ведущий – Сергей Синякин), в сноуборде – победитель этапа Кубка Европы Дмитрий Фадеев и победитель этапа Кубка Европы Филипп Шеббо.

По политическим причинам от участия в церемонии открытия отказались представители олимпийских комитетов Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Украины.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Паралимпийские игры  Италия  Россия  сборная  флаг  гимн 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:37 Общество С флагом России, впервые с 2014 года, вышли на церемонию открытия Игр паралимпийцы

07:58 В мире Состоялся телефонный разговор Путина с Президентом Ирана

18:21 Другое США выдали Индии на 30 дней лицензию на покупку российской нефти

17:41 В мире Угрозы Зеленского Орбану вызвали возмущение в Еврокомиссии и в оппозиции Венгрии

22:37 Власть Размещение рекламы в Telegram является нарушением закона о рекламе РФ - ФАС

Актуальные материалы

14:00 В мире Путин: убийство Хаменеи и членов его семьи - циничное нарушение всех норм морали и права

10:46 В мире Иран готовит самые мощные удары в ответ на гибель аятоллы Хаменеи

12:09 В мире Трамп начинает массированные удары, призывая иранцев захватить власть - Bloomberg

08:24 Город (Москва и область) В Москве и регионе прогнозируются оттепели, дождь и подтопления

11:21 В России Рост тарифов ЖКХ в ряде регионов чрезмерный - Председатель Госдумы

13:20 В России Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость - Путин, награждение Героев

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru