29 апреля. Mossovetinfo.ru – В первых числах мая в Москве ожидается падение атмосферного давления, сообщает РИА Новости со ссылкой на везущего специалиста центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.



В настоящее время атмосферное давление в Москве составляет 752 миллиметра ртутного столба, что превышает климатическую норму. Однако, по словам Волосюк, уже со вторника, 30 апреля атмосферное давление в Москве начнет падать из-за циклона.



1 мая атмосферное давление в Москве снизится до 747 миллиметров ртутного столба, а 2-3 мая атмосферное давление упадет до 735-737 миллиметров ртутного столба, что примерно на 10 пунктов ниже нормы.



К концу недели атмосферное давление вновь начнет повышаться и к воскресенью вновь может превысить норму.