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Общество     29.04.2019 13:06

С начала мая в Москве ожидается падение атмосферного давления

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Теги:  погода  атмосферное давление 

29 апреля. Mossovetinfo.ru – В первых числах мая в Москве ожидается падение атмосферного давления, сообщает РИА Новости со ссылкой на везущего специалиста центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.

В настоящее время атмосферное давление в Москве составляет 752 миллиметра ртутного столба, что превышает климатическую норму. Однако, по словам Волосюк, уже со вторника, 30 апреля атмосферное давление в Москве начнет падать из-за циклона.

1 мая атмосферное давление в Москве снизится до 747 миллиметров ртутного столба, а 2-3 мая атмосферное давление упадет до 735-737 миллиметров ртутного столба, что примерно на 10 пунктов ниже нормы.

К концу недели атмосферное давление вновь начнет повышаться и к воскресенью вновь может превысить норму.


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Карта места

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Теги: 
погода  атмосферное давление 

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