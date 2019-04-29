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Общество
29.04.2019, 13:06
С начала мая в Москве ожидается падение атмосферного давления
29 апреля. Mossovetinfo.ru – В первых числах мая в Москве ожидается падение атмосферного давления, сообщает РИА Новости со ссылкой на везущего специалиста центра погоды «Фобос» Елену Волосюк. ...
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Общество
29.04.2019, 11:13
Апрель 2019 года стал самым сухим в Москве за 100 лет
29 апреля. Mossovetinfo.ru – Апрель 2019 года стал самым сухим в Москве за последние 100 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина. По данным...
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Общество
29.04.2019, 08:25
Ясная и прохладная погода ожидается в Москве 29 апреля
29 апреля. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 29 апреля, в Москве ожидается ясная, но холодная погода, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в Москве составит +10…+12...