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Общество     06.03.2019 09:38

Самым холодным днем недели в Москве станет 7 марта

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Теги:  погода  похолодание 

6 марта. Mossovetinfo.ru – Четверг, 7 марта, станет самым холодным днем недели в Москве, сообщает центр погоды «Фобос».

Сообщается, что к утру четверга температура воздуха в Москве опустится до -10 градусов, в дневное время температура немного вырастет, однако все равно останется ниже нуля.

При этом похолодание будет недолгим, уже в пятницу в Москву вновь вернется оттепель, и к концу недели столбики термометров поднимутся на уровень +5…+7°.


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Карта места

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Теги: 
погода  похолодание 

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