6 марта. Mossovetinfo.ru – Четверг, 7 марта, станет самым холодным днем недели в Москве, сообщает центр погоды «Фобос».



Сообщается, что к утру четверга температура воздуха в Москве опустится до -10 градусов, в дневное время температура немного вырастет, однако все равно останется ниже нуля.



При этом похолодание будет недолгим, уже в пятницу в Москву вновь вернется оттепель, и к концу недели столбики термометров поднимутся на уровень +5…+7°.