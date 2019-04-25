25 апреля. Mossovetinfo.ru – Самый теплый день с начала 2019 года зафиксирован в Москве в четверг, 25 апреля, сообщает центр погоды «Фобос».



Сообщается, что в 13 часов на территории метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха в +22,8°. В предыдущий раз отметку в 20 градусов тепла температура воздуха в Москве перешла в среду, 24 апреля.