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Общество     23.09.2021 11:27

Сентябрь в Москве уже перевыполнил месячную норму осадков

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Теги:  погода  дожди 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – Количество осадков, выпавших в Москве с начала сентября, уже превысило месячную норму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Метеобюро Москвы.

Сообщается, что с начала месяца в Москве выпало почти 75 миллиметров осадков, при месячной норме для сентября в 65 миллиметров. Таким образом, месячная норма уже превышена на 15%.

Всего с начала сентября в Москве было зафиксировано 16 дождливых дней. Больше всего осадков выпало в столице 20 сентября (18 миллиметров), а также 3 и 21 сентября (по 10 миллиметров).

Ранее сообщалось, что в конце сентября синоптики прогнозируют наступление в Москве бабьего лета.

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Теги: 
погода  дожди 

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