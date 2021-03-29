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Общество     29.03.2021 20:59

Сергей Миронов поздравил Виталия Обедина с достойным результатом на выборах мэра Якутска

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Теги:  Справедливая Россия - За правду  Миронов  выборы  Якутск  достойный результат 

29 марта. Mossovetinfo.ru - Председатель Партии "Справедливая Россия - За правду", руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов направил кандидату от партии на выборах мэра Якутска Виталию Обедину, занявшему второе место с незначительным отрывом от лидера, телеграмму с поздравлением. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе партии.

"Выражаю благодарность за достойное участие в досрочных выборах мэра города Якутска и высокие результаты голосования.
Ваша настойчивость, сила воли, несгибаемость будут служить примером для всех кандидатов нашей партии, а ваши идеи ведения избирательной кампании станут образцом честной и эффективной конкурентной борьбы", - говорится в телеграмме.

"Уверен, что "Справедливая Россия - За правду" ждут победы на выборах, и ваш успех приближает достижение нашей общей цели", – отмечается в телеграмме.

Горизбирком Якутска подвел предварительные итоги выборов главы столицы Якутии. После подсчета 100% протоколов победителем объявлен выдвинутый "Единой Россией" и. о. мэра Якутска Евгений Григорьев, получивший 44,3% голосов. Журналист Виталий Обедин ("Справедливая Россия"), набрал 39,7% и признал поражение, заявив, что никогда не видел столько "грязи на выборах". Выборы в Якутске проходят в один тур.

Наблюдатели отмечают, что часть нарушений на выборах в Якутске удалось исправить, предотвратить за счет использования модернизированного ресурса проекта "Справедливый наблюдатель". Также эксперты отмечают, что избирательная кампания в Госдуму в Якутии будет для "Единой России" очень трудной, непростой.

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Теги: 
Справедливая Россия - За правду  Миронов  выборы  Якутск  достойный результат 

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