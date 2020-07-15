15 июля. Mossovetinfo.ru – Шествие «Бессмертного полка» может быть перенесено на начало сентября, сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
По данным Венедиктова, шествие могут провести 2 сентября.
Шествие «Бессмертного полка» традиционно проходит в День Победы 9 мая. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса все праздничные мероприятия в честь Дня Победы были отложены. В частности, военный парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне, был проведен 24 июня.
Предварительно шествие «Бессмертного полка» перенесли на 26 июля, однако позднее появилась информация, что его могут перенести на осень, чтобы провести его в более комфортных погодных условиях.
10:36 Общество Шествие «Бессмертного полка» могут перенести на начало сентября
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