15 июля. Mossovetinfo.ru – Шествие «Бессмертного полка» может быть перенесено на начало сентября, сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.



По данным Венедиктова, шествие могут провести 2 сентября.



Шествие «Бессмертного полка» традиционно проходит в День Победы 9 мая. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса все праздничные мероприятия в честь Дня Победы были отложены. В частности, военный парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне, был проведен 24 июня.



Предварительно шествие «Бессмертного полка» перенесли на 26 июля, однако позднее появилась информация, что его могут перенести на осень, чтобы провести его в более комфортных погодных условиях.