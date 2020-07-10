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Общество     10.07.2020 17:37

Шествие «Бессмертного полка» могут перенести на осень

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Теги:  Бессмертный полк  дата 

10 июля. Mossovetinfo.ru – Шествие «Бессмертного полка», которые было отложено из-за коронавируса, может быть перенесено на осень, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, участвующий в подготовке акции.

Перенос на осень рассматривается в связи с тем, что это позволит провести шествие в более комфортных погодных условиях.

При этом, пресс-служба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», сообщила, что окончательного решения о проведении акции пока не принято. Изучается эпидемиологическая ситуация в регионах, так как шествие планируется провести во всех регионах одновременно и, если какие-то регионы еще закрыты из-за коронавируса, необходимо понять ожидаются ли в них ослабления ограничений. При этом, технически все регионы готовы к проведению шествия, все упирается только в эпидемиологическую ситуацию.

Шествие «Бессмертного полка» традиционно проходит в День Победы 9 мая. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса все праздничные мероприятия в честь Дня Победы были отложены. В частности, военный парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне, был проведен 24 июня.


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Теги: 
Бессмертный полк  дата 

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