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Общество     22.02.2018 15:05

Шествия памяти Немцова в центре Москвы пройдет 25 февраля - перекроют ряд улиц

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Теги:  Москва  марш Немцова  25 февраля  маршрут  время сбора 

22 февраля. /Mossovetinfo.ru/ - - 25 февраля будут временно перекрыты ряд улиц в центре Москвы, в том числе – часть Бульварного кольца, в связи с проведением марша памяти политика Бориса Немцова. Об этом сообщает Центра организации дорожного движения (ЦООД).

«С 10:00 25 февраля для движения будут перекрыта внутренняя сторона Бульварного кольца на Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском бульварах, а также проспект Академика Сахарова от Бульварного кольца, дома 7», - сообщает ЦООД

Шествие согласовано властями. Оно начнется на Страстном бульваре и пройдет по бульварам до проспекта Сахарова. Сбор участников с 13:00.


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Карта места

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Теги: 
Москва  марш Немцова  25 февраля  маршрут  время сбора 

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