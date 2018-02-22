22 февраля. /Mossovetinfo.ru/ - -будут временно перекрыты ряд улиц в центре Москвы, в том числе – часть Бульварного кольца, в связи с проведением. Об этом сообщает Центра организации дорожного движения (ЦООД).«С 10:00 25 февраля для движения будут перекрыта внутренняя сторона Бульварного кольца на Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском бульварах, а также проспект Академика Сахарова от Бульварного кольца, дома 7», - сообщает ЦООД. Оно начнется на Страстном бульваре и пройдет по бульварам до проспекта Сахарова.