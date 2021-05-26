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Общество     26.05.2021 14:23

Сильные дождь и грозы ожидаются в Московском регионе с вечера 26 мая

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Теги:  погода  прогноз погоды  дождь  гроза 

26 мая. Mossovetinfo.ru — Во второй половине дня среды, 26 мая, в Москву придут сильные дожди и грозы, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Грозовые дожди будут идти в Москве и ночью, а пик их придется на период с 03:00 до 06:00 четверга, 27 мая. При этом, по прогнозам синоптиков, за ночь в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды  дождь  гроза 

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