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Общество     07.05.2021 14:26

Сильные дожди и похолодание ожидается в Москве 8 мая

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Теги:  погода  прогноз погоды 

7 мая. Mossovetinfo.ru – В субботу, 8 мая, в Москве выпадет до 17 миллиметров осадкой или треть месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире телеканала «Россия 24». 

Он также отметил, что в Москве резко похолодает. Снова потеплеет уже 9 мая.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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