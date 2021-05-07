Сильные дожди и похолодание ожидается в Москве 8 мая

7 мая. Mossovetinfo.ru – В субботу, 8 мая, в Москве выпадет до 17 миллиметров осадкой или треть месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире телеканала «Россия 24».



Он также отметил, что в Москве резко похолодает. Снова потеплеет уже 9 мая.