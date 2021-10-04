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Общество     04.10.2021 09:49

Синоптик прогнозирует бабье лето с золотой осенью на этой неделе

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Теги:  погода  прогноз погоды 

4 октября. Mossovetinfo.ru – Бабье лето с золотой осенью придет в Москву на этой неделе. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве в ночные часы столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке с наибольшей вероятностью легких заморозков в среду, четверг и пятницу. Днем воздух будет прогреваться до плюс 7 – 12 градусов.

По словам Тишковца, температура начнет резко снижаться во второй половине месяца, а к 20-м числам октября местами вперемешку с дождем может пойти первый

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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