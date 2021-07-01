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Общество     01.07.2021 10:55

Синоптики прогнозируют засуху в Москве и Центральной России в июле

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Теги:  погода  прогноз погоды  жара  засуха 

1 июля. Mossovetinfo.ru - В июле Москву и Центральную Россию ждет сильнейшая засуха, которая случается раз в 10 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам Тишковца, обычно июль является самым влажным месяцем в году. Однако, по долгосрочным прогнозам, в предстоящем июле в Москве и в Центральной России выпадет не более 20-30% месячной нормы осадков, которая для июля составляет 94 миллиметра.

Тишковец рассказал, что за последние 55 лет сухая погода в июле складывалась в 1972 году (16 миллиметров осадков за месяц), в 1992-м (23,3 миллиметра), в 1997-м (шесть миллиметров), в 2002-м (23,8 миллиметра), в 2010-м (12 миллиметров) и в 2014 году, когда выпало всего четыре миллиметра осадков.

Кроме того, синоптики ожидают, что количество ясных дней в июле в 2-3 раза превысит июльскую норму. Температура воздуха будет на полградуса-градус выше нормы в течение всего месяца, кроме середины июля, когда температура немного опустится.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  жара  засуха 

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