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Общество     15.03.2021 10:38

Синоптики рассказали, когда в Москву придет весенняя погода

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Теги:  погода  весна  тепло  прогноз погоды 

15 марта. Mossovetinfo.ru – По-настоящему весенняя погода с температурой воздуха в 15-18 градусов тепла придет в Москву через месяц-полтора, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, жителям Центральной России необходимо привыкнуть к тому, что весна приходит медленно.

Ранее сообщалось, что в течение предстоящей недели в Москве в дневное время не ожидается активного тепла. Ночные температуры будут "порядка -5...-3 °С. Дневная температура будет около 0 °С либо слабоотрицательная.

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Теги: 
погода  весна  тепло  прогноз погоды 

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