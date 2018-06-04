4 июня. Mossovetinfo.ru – Низкое атмосферное давление ожидается в Москве в понедельник, 4 июня. Днем оно составит 732 миллиметра ртутного столба. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



В Москве и Подмосковье будет переменная облачность, вечером кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха в столице +24…+26°, по области +22…+27°.