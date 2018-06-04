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Общество     04.06.2018 08:06

Синоптики рассказали о низком атмосферном давлении в Москве 4 июня

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Теги:  погода  атмосферное давление 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Низкое атмосферное давление ожидается в Москве в понедельник, 4 июня. Днем оно составит 732 миллиметра ртутного столба. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

В Москве и Подмосковье будет переменная облачность, вечером кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха в столице +24…+26°, по области +22…+27°.


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Теги: 
погода  атмосферное давление 

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