4 июня. Mossovetinfo.ru – Низкое атмосферное давление ожидается в Москве в понедельник, 4 июня. Днем оно составит 732 миллиметра ртутного столба. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
В Москве и Подмосковье будет переменная облачность, вечером кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха в столице +24…+26°, по области +22…+27°.
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