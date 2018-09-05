5 сентября. Mossovetinfo.ru – В среду, 5 сентября в Москве ожидается по-летнему теплая погода без осадков, сообщает центр погоды «Фобос».
В дневное время температура воздуха в Москве составит +24…+26°, по области +22…+27°. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.
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