5 сентября. Mossovetinfo.ru – В среду, 5 сентября в Москве ожидается по-летнему теплая погода без осадков, сообщает центр погоды «Фобос».



В дневное время температура воздуха в Москве составит +24…+26°, по области +22…+27°. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.