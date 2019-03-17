16 марта. Mossovetinfo.ru – Осадки на неделе с 18 до 24 марта будут носить кратковременный характер. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Воздух сможет прогреться до +5…+8°. Во вторник и четверг температура понизится на 2-3°.