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Общество     24.05.2021 09:23

Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале лета

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Теги:  погода  прогноз погоды 

24 мая. Mossovetinfo.ru — Последняя неделя мая будет теплой, рассказал в интервью «Вечерней Москве» метеоролог Александр Голубев.

В течение первой половины недели в Москве не ожидается дождей, температура воздуха будет подниматься до +22 градусов. В конце недели температура воздуха вырастет до +27 градусов, однако ожидаются грозовые дожди.

В последние майские дни 30 и 31 мая в Москве вновь ожидается незначительное похолодание, однако температура не будет опускаться ниже +20 градусов. В первые дни лета температура вновь начнет расти.

Ранее сообщалось, что в первой половине июня температура в Москве будет чуть ниже нормы, а с середины месяца температура вернется в нормальное русло, наступит настоящее лето.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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