Ситуация с нефтепродуктами в РФ будет постепенно выправляться - Путин

13 июля — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин посетил форум «Всё для победы!» Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», наградил лауреатов премии ОНФ, сообщает пресс-служба Кремля.



Путин в рамках форума ознакомился с выставкой, на которой представлены в том числе новые разработки «Кулибин-клуба» для российских бойцов в зоне СВО.

Президент, комментируя попытки атак киевского режима по энергетическим объектам в России отметил, что действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в РФ, но ситуация постепенно будет выправляться,



— Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться, — сказал президент, чьи слова передали информагентства ТАСС, РИА Новости.



«Перед началом церемонии вручения премии, которая прошла на территории национального центра «Россия», Владимир Путин осмотрел выставку проектов Народного фронта. Пояснения давал руководитель исполнительного комитета движения Михаил Кузнецов.



Главе государства представили разработки «Кулибин-клуба» – объединения предприятий народного ОПК, рассказали о гуманитарной помощи ОНФ жителям российского приграничья и освобождённых территорий. Президент также осмотрел стенды, посвящённые реабилитации ветеранов СВО, мобильной медицине и подготовке операторов БПЛА», - сообщила пресс-служба Кремля.



ФОТО (сайт Кремля): В ходе осмотра выставки проектов Народного фронта «Всё для победы!» Фото: Артём Геодакян, РИА «Новости»