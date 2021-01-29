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Общество     29.01.2021 18:32

СК РФ заочно предъявил обвинение Леониду Волкову

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Теги:  Леонид Волков  СК РФ  уголовное дело  обвинение 

29 января. Mossovetinfo.ru – Главное следственное управление СК РФ заочно предъявило обвинение оппозиционеру Леониду Волкову, сообщается на официальном сайте СК РФ.

В ходе расследования были установлены видеозаписи, на которых Волков призывает несовершеннолетних принимать участие в несанкционированных акциях. Доказательством призывов к несовершеннолетним стало также лингвистическое исследование слов Волкова.

В отношении Волкова возбуждено уголовное дело по статье «Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий». Вынесено постановление о привлечении Волкова в качестве обвиняемого. Сам Волков объявлен в розыск.


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Теги: 
Леонид Волков  СК РФ  уголовное дело  обвинение 

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