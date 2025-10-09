Другие материалы
-
Общество
04.11.2025, 12:15
Скидки для пенсионеров начнут действовать по будням на рыбных рынках «Москва – на волне»
4 ноября — Mossovetinfo.ru — С 5 ноября по будням с 10:00 до 13:00 на рыбных рынках «Москва – на волне» по пенсионному удос...
-
Общество
15.10.2025, 22:41
Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов
15 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности иноагент...
-
Общество
09.10.2025, 11:04
Цифровой образовательный сервис Сферум стал доступен в MAX по всей России
9 октября — Mossovetinfo.ru — Образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере MAX теперь доступно дл...