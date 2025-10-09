Скидки для пенсионеров начнут действовать по будням на рыбных рынках «Москва – на волне»

4 ноября — Mossovetinfo.ru — С 5 ноября по будням с 10:00 до 13:00 на рыбных рынках «Москва – на волне» по пенсионному удостоверению действует скидка 10%. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.



«Акция распространяется на весь ассортимент, кроме позиций, на которые есть другие спецпредложения. Чтобы купить продукцию по сниженной цене, на кассе при оплате нужно показать соответствующий документ», – говорится в сообщении.



Рыба и морепродукты, отмечается на сайте мэра, играют важную роль в питании пожилых людей – в них содержится легкоусвояемый белок, жирные кислоты омега-3, витамины и минералы, которые поддерживают здоровье сердца, мозга, костей и иммунной системы. Для того чтобы в организме не было дефицита этих важных веществ, достаточно есть блюда из рыбы или морепродуктов два-три раза в неделю (включая раз в неделю жирные виды рыб).



В Москве работают два рыбных рынка «Москва — на волне» — в Митино и Косино-Ухтомском. Это мультиформатное пространство, в котором можно не только приобрести морские и речные деликатесы, но и приятно провести время всей семьей: сходить в ресторан, послушать музыкантов, посмотреть кулинарные шоу, поучаствовать в дегустации сезонного улова, привести детей на кулинарные мастер-классы.