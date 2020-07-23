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Общество     23.07.2020 13:52

Следствие не сомневается в причастности Фургала к убийствам - Бастрыкин

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Теги:  СК РФ  Александр Бастрыкин  Сергей Фургал  следствие  убийства 

23 июля. Mossovetinfo.ru – У следователей нет сомнения в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств, в которых его обвиняют, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«На данный момент, учитывая тайну следствия, я не буду раскрывать все подробности. Однако могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности», - заявил глава СК РФ.

Бастрыкин также заявил, что достижения Фургала, в том числе на посту главы Хабаровского края, не освобождают его от уголовной ответственности.

Сергей Фургал был задержан 9 июля в рамках расследования уголовного дела в отношении одной из организованных преступных группировок и в тот же день доставлен в Москву. Ему было предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Организация убийств».

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности в связи с утратой доверия и назначении временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края Михаила Дегтярева.


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Теги: 
СК РФ  Александр Бастрыкин  Сергей Фургал  следствие  убийства 

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