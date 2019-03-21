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Общество     21.03.2019 11:52

Снег в Москве сойдет к концу марта

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Теги:  Гидрометцентр  снег 

21 марта. Mossovetinfo.ru – Снег в Москве сойдет на следующей неделе, ближе к концу месяца, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом по прогнозам синоптиков, в Подмосковье снег сохранится как минимум до конца первой декады апреля.

Ранее сообщалось, что уровень сугробов в Москве втрое ниже климатической нормы для второй половины марта.


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Карта места

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Теги: 
Гидрометцентр  снег 

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