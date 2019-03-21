21 марта. Mossovetinfo.ru – Снег в Москве сойдет на следующей неделе, ближе к концу месяца, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



При этом по прогнозам синоптиков, в Подмосковье снег сохранится как минимум до конца первой декады апреля.



Ранее сообщалось, что уровень сугробов в Москве втрое ниже климатической нормы для второй половины марта.